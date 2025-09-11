Berlino in blackout: sabotaggio anarchico colpisce tralicci

Ieri mattina, un blackout ha messo in ginocchio la zona meridionale di Berlino, lasciando senza corrente circa 40.000 utenze. L’incendio, doloso secondo le prime indagini della polizia, ha colpito due tralicci dell’alta tensione, causando disservizi che si sono protratti per ore. Il complesso militare-industriale di Adlershof, una delle aree tecnologiche più importanti d’Europa, è stato costretto a fermarsi a causa dell’interruzione dell’elettricità.

Dettagli del blackout e delle conseguenze

Il blackout è iniziato alle tre del mattino e ha causato il malfunzionamento di semafori e tram, creando un grave ingorgo nel traffico. Le autorità locali hanno confermato che i disservizi sono continuati per tutta la giornata, colpendo negozi e abitazioni. La situazione è stata particolarmente critica nel parco tecnologico di Adlershof, che si estende su un’area di 4,6 chilometri quadrati, ospitando oltre 1.300 aziende e istituti di ricerca in vari settori, tra cui IT, robotica e biotecnologia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è stato rivendicato da un gruppo di anarchici che ha pubblicato una lettera su Indymedia. In essa, affermano: “Non era nostra intenzione danneggiare i residenti, ma consideriamo il danno collaterale giustificabile in nome della lotta contro la distruzione della natura e la sottomissione delle persone”. Questo attacco è stato definito un atto di sabotaggio mirato contro le aziende che, secondo gli autori, contribuiscono al sistema di oppressione e guerra.

Reazioni e indagini in corso

La polizia tedesca ha confermato la natura dolosa dell’incendio e sta attualmente indagando sulle affermazioni degli anarchici. Il portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “Stiamo esaminando ogni aspetto di questo caso e ci impegniamo a garantire che i responsabili siano portati davanti alla giustizia”. Nel frattempo, i residenti della zona si trovano a fare i conti con i disagi quotidiani causati da questa interruzione imprevista.

Questo episodio non è un caso isolato. In Europa, sono aumentati gli atti di sabotaggio simili, spesso giustificati come azioni di protesta contro il sostegno militare fornito a Israele. Le tensioni politiche e sociali continuano a crescere, e gli anarchici vedono questo tipo di attacco come un modo per dare visibilità alle loro cause. La situazione è particolarmente tesa in Germania, che è uno dei principali fornitori di armi a Israele.

Contesto più ampio e implicazioni future

Il sabotaggio del complesso militare-industriale di Berlino mette in luce una crescente frustrazione tra i gruppi di attivisti contro la guerra e la militarizzazione. Con il panorama politico europeo in continua evoluzione, è probabile che si verifichino ulteriori atti di questo tipo, alimentando il dibattito pubblico sulla giustificazione e sull’impatto di tali azioni. Mentre i gruppi anarchici rivendicano il diritto di protestare contro un sistema che considerano oppressivo, le autorità fanno fronte a una crescente sfida nella gestione della sicurezza pubblica.