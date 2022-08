Berlino, incendio nel bosco Grunewald: in fiamme 15mila metri quadri  

Un vero inferno di fiamme e fumo in tutto in settore ad ovest di Berlino con un grosso incendio nel bosco Grunewald: in fiamme 15mila metri quadri

La Germania colpita dai roghi innescati dall’afa e a Berlino è in atto un gigantesco incendio nel bosco Grunewald: in fiamme ci sono attualmente 15mila metri quadri con ingenti forze mobilitate per domare il rogo. Rogo che secondo i media sarebbe stato innescato da un’esplosione nel deposito munizioni della polizia.

Al momento il bosco di Grunewald è in fiamme e tutta la zona ad ovest della capitale tedesca è presidiata.

Berlino, incendio nel bosco Grunewald

I vigili del fuoco locali hanno comunicato che stanno lottando per tenere a bada la situazione. Ha spiegato un portavoce del corpo: “La situazione è confusa, l’incendio continua a diffondersi in modo incontrollato nella foresta”. Secondo stime ancora in divenire l’incendio si sarebbe esteso su un’area di 15.000 metri quadrati, e al momento il bosco sarebbe vittima di “esplosioni”.

In queste ore si susseguono i lanci dei media locali che spiegano come continuino a verificarsi “esplosioni sul posto”.

Autostrade chiuse ed esplosioni

La siccità a Grunewald e il materiale di munizioni ancora immagazzinato sul sito sono una grande sfida. Ad essere impegnati e dispiegati sono circa 100 vigili del fuoco e poliziotti. La Deutsche Bahn ha annunciato che il traffico regionale e a lunga percorrenza è interrotto. Le autostrade Avus, la Crown Princess Road e Havelchaussee sono chiuse nella zona.