Berlino: "Israele deve rispettare diritto umanitario internazionale"

Roma, 13 feb. (askanews) – Israele ha l’obbligo di garantire il diritto umanitario internazionale e “corridoi umanitari sicuri” per i civili a Rafah, prima di compiere qualsiasi incursione contro Hamas nella città meridionale della Striscia di Gaza. Ad affermarlo è la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock al termine dei colloqui con l’omologo palestinese Riad al-Malki a Berlino.

“Israele ha il diritto di difendersi contro il terrore brutale di Hamas, in questo senso il diritto all’autodifesa, come ogni altro Paese al mondo. E Israele, come ogni altro Paese al mondo, ha il dovere di rispettare il diritto umanitario internazionale. L’ho messo in chiaro negli ultimi tre mesi e lo chiarirò nuovamente nei prossimi giorni”, ha detto Baerbock.