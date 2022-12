Berlino: le esecuzioni in Iran servono a intimidre i manifestanti

Bruxelles, 12 dic. (askanews) – La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha condannato le esecuzioni capitali compiute in Iran e le ha definite un tentativo di “intimidire i manifestanti”, dopo che Teheran ha giustiziato pubblicamente un secondo detenuto.

“Queste esecuzioni sono un tentativo di intimidire le persone, non perché hanno commesso reati, ma solo per avere portato le loro opinioni in strada, solo perché vogliono vivere in libertà”, ha affermato Baerbock, al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue, i quali dovrebbero imporre delle nuove sanzioni al Paese degli Ayatollah per la violenta repressione delle manifestazioni e per avere fornito droni alla Russia nella guerra in Ucraina.