Berlusconi: A.Fontana, 'intitolargli lo stadio? Bisognerà vedere'

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – "Bisognerà vedere sicuramente, diciamo che tra le tante cose c'è stato anche il suo essere un grande presidente del Milan". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione, in un incontro a Palazzo Lombardia, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se lo stadio verrà intitolato a Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina.

"Non dobbiamo dimenticare -ha aggiunto Fontana- che ovunque lui ha messo mano, ha riscosso dei successi incredibili. E sicuramente -conclude il presidente della Regione- il Milan è stato uno dei momenti in cui ha riscosso dei successi che saranno difficili da ripetere, è stato anche in quello assolutamente unico".