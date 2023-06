Berlusconi: Abodi, 'uomo incredibile, lascia vuoto enorme nel paese'

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "È arrivata una brutta notizia per la nostra Nazione. Tante sensazioni con il pudore di non dire una parola di più. L'ho conosciuto tanti anni fa, era un uomo incredibile. Un combattente che non sembrava dovesse arrendersi mai. Faccio fatica a pe...

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – "È arrivata una brutta notizia per la nostra Nazione. Tante sensazioni con il pudore di non dire una parola di più. L'ho conosciuto tanti anni fa, era un uomo incredibile. Un combattente che non sembrava dovesse arrendersi mai. Faccio fatica a pensare sia mancato". Lo dice Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani, a margine della presentazione degli Special Olympics Games, in riferimento alla scomparsa di Silvio Berlusconi. "Aveva più risorse degli altri. Quel qualcosa in più gli ha permesso di avere una vita incredibile ricca di eventi e avvenimenti, anche avversi, ed ha avuto sempre la forza di reagire -prosegue il ministro-. Grande uomo di sport, profondamente e intimamente. Orientato alla vittoria anche nella vita in generale. Lascia un vuoto enorme nel paese e nell'ambiente sportivo con presenza, passione e competenza. Anche quando è uscito dal Milan, lo ha fatto anche con grande dolore, ha continuato a interpretare la sua funzione da vincente e ripreso con umiltà e ambizione dal Monza e l'ha portato ad alti livelli. Eredità difficile da tutti i punti di vista, grandi riconoscimento all'uomo nonostante tutto quello che gli è stato fatto pesare durante la sua vita".