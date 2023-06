Berlusconi: Ambrosini, 'genialità, passione, ambizione e coraggio, grazie presidente'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità, passione, ambizione e coraggio". Così Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, su Instagram per l'ultimo saluto a Silvlio Berlusconi. "Grazie mille di...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità, passione, ambizione e coraggio". Così Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, su Instagram per l'ultimo saluto a Silvlio Berlusconi. "Grazie mille di cuore caro presidente per avermi dato la possibilità di far parte di una storia vincente e irripetibile".