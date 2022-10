Berlusconi annuncia la lista dei ministri di Forza Italia

Silvio Berlusconi, nel corso del colloquio con i giornalisti, ha annunciato la lista di ministri di Forza Italia. Tra questi ci sono Tajani e Casellati.

Tajani, Casellati e Bernini… sono questi alcuni dei nomi che il Cavaliere Silvio Berlusconi ha annunciato nel corso del colloquio con i giornalisti e che potrebbero avere un ruolo di rilievo nel prossimo Governo Meloni. Tra questi è proprio quello di Antonio Tajani che assume una particolare importanza.

Oltre alla Farnesina, quest’ultimo potrebbe avere la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri accanto a Matteo Salvini.

Berlusconi, la lista dei ministri di Forza Italia annunciata dal Cavaliere

Nell’uscire dal Senato, il presidente di Forza Italia ha fatto un elenco chiaro dei possibili ministri portati avanti dal partito: Antonio Tajani – ministero degli Esteri e Vicepresidente del consiglio dei ministri, Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia, Gloria Saccani Jotti al ministero dell’Università, Anna Maria Bernini alla Pubblica Amministrazione e infine Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente e alla Transizione Ecologica.

Tajani: “Non ho partecipato ad alcuna trattativa”

Nel frattempo Antonio Tajani, in merito ad una dichiarazione di Berlusconi secondo la quale ci sarebbe un accordo per Elisabetta Casellati alla Giustizia aveva affermato: “Si stanno parlando Berlusconi e Meloni. Ci sono ancora altri due-tre giorni”. Ha poi aggiunto: “Io non ho partecipato a nessuna trattativa”.