Berlusconi: avv. Coppi, 'uomo geniale, ha speso bene i suoi talenti'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – ''Ogni personaggio ha le sue luci e le sue ombre. Certamente non gli si può non riconoscere un bel grado di genialità perché cose positive, innanzitutto per quel che riguarda le sue imprese, le ha fatte. Poi trovatemi una persona alla quale non si possa rimproverare questo o quello. Certamente l’uomo, tenendo conto anche da dove è partito, è un personaggio che i suoi talenti li aveva e li ha saputi spendere bene''. Così l'avvocato Franco Coppi, storico difensore di Silvio Berlusconi, commentando a piazzale Clodio, dove era impegnato in un'udienza, la morte dell'ex premier.