Berlusconi: bandiere a mezz'asta a P.Chigi

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Bandiere a mezz'asta anche a Palazzo Chigi, scese -quella italiana e quella europea- da qualche minuto in ossequio alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Non si terrà invece il Consiglio dei ministri per decretare i funerali di Stato: scattano in automatico trattandosi di un ex presidente del Consiglio.