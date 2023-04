Berlusconi: Barelli, 'Fi? Nessun congresso in vista'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Nessuno in FI ha parlato di congressi. Siamo tutti concentrati sullo stato di salute del nostro presidente e se c’è qualcuno che fa girare queste voci non lo fa certo per attenzione verso FI e benché mai nei riguardi di Berlusconi", Cos&igrav...

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Nessuno in FI ha parlato di congressi. Siamo tutti concentrati sullo stato di salute del nostro presidente e se c’è qualcuno che fa girare queste voci non lo fa certo per attenzione verso FI e benché mai nei riguardi di Berlusconi", Così Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera, al Corriere.

"Solo poche ore fa il presidente mi ha intrattenuto sull’organizzazione del partito e sui temi che devono caratterizzare il nostro pieno sostegno al governo Meloni. Con queste premesse, parlare di futuro è improprio, perché Fi sta già nel futuro". Ma un partito repubblicano, che magari veda assieme FI e FdI è possibile? "In vista delle Europee il centrodestra italiano di governo dovrà porsi l’obiettivo di far vincere il centrodestra anche alla guida d’Europa".

Lei è nel cerchio di 'potere' di Fi: teme scissioni? "Non c’è nessun cerchio di potere. Non siamo nella saga del Signore degli anelli. La gente si annoia a leggere i retroscena sui cambiamenti interni, per i nostri elettori conta vedere che un partito funziona. Il presidente Berlusconi ha puntato su un rinnovamento che secondo lui darà una resa migliore, per fare più gol possibili. Non vedo quindi alcun motivo politico per scissioni o defezioni".