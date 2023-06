Roma, 14 giu (Adnkronos) - "Lo saluterò da lontano, c'è un sacco di gente che ci va. Lasciamo stare, è una cosa intima". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a proposito dei funerali di Silvio Berlusconi. Sulle polemiche, anche in Parlamento, sul lutto per il Cavaliere,...

Roma, 14 giu (Adnkronos) – "Lo saluterò da lontano, c'è un sacco di gente che ci va. Lasciamo stare, è una cosa intima". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a proposito dei funerali di Silvio Berlusconi.

Sulle polemiche, anche in Parlamento, sul lutto per il Cavaliere, Bersani tra l'altro ha detto: "Non è il caso che venga fuori una rissa su come si gestisce un lutto".