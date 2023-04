Berlusconi, bollettino medico aggiornato: "Lento ma progressivo miglioramento"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ancora ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Ecco l’ultimo aggiornamento del suo bollettino medico.

Berlusconi, l’ultimo bollettino

Diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano e firmato dai professori Alberto Zangrillo (medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele) e Fabio Ciceri (primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia), il bollettino riporta il seguente testo: «Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo […] in un lento ma progressivo miglioramento». Per il leader di FI, ricoverato dallo scorso 5 aprile, si conclude oggi la terza settimana di ricovero.

La telefonata con Paolo Barelli

Intervistato da Il Giornale, il capogruppo alla Camera di FI Paolo Barelli, ha raccontato di una telefonata avvenuta qualche giorno fa tra lui e Silvio: «Ho parlato con lui lungamente al telefono e, come sempre, è attento e preciso nell’informarsi sul lavoro svolto e dare indicazioni. La dichiarazione del presidente per il 25 aprile, data alla quale tiene da sempre, dimostra come sia presente e operativo in ogni appuntamento della vita dei cittadini, del suo partito e del Paese. Questo, seppur nella cautela dei medici, ci fa ben sperare di averlo addirittura presente, magari in video, alla manifestazione di FI a Milano del 5-6 maggio».