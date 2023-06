Berlusconi: Braga, 'attuale destra distante da sua idea moderata ed europeista'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi ha rappresentato per trent’anni il centrodestra in Italia: ne è stato il fondatore, l’interprete, il simbolo e per questo, da fermi avversari, ne abbiamo riconosciuto l’indiscutibile peso nella nostra storia recente e reso ...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Silvio Berlusconi ha rappresentato per trent’anni il centrodestra in Italia: ne è stato il fondatore, l’interprete, il simbolo e per questo, da fermi avversari, ne abbiamo riconosciuto l’indiscutibile peso nella nostra storia recente e reso il doveroso omaggio con la partecipazione alle sue esequie". Così la capogruppo Pd, Chiara Braga, alla commemorazione alla Camera di Silvio Berlusconi.

"Con la sua scomparsa si chiude un ciclo politico, rispetto a cui le valutazioni e il giudizio tra noi si differenziano inevitabilmente, come sempre accade di fronte a una prospettiva storica. Noi siamo convinti che non tutto quello che Silvio Berlusconi ha rappresentato sia da esaltare e da salvare. Tutt’altro". E, osserva, "per queste ragioni, anche nelle giornate trascorse, ci saremmo aspettati più sobrietà e rispetto per chi non ha partecipato a tanta gloria. È stata compiuta una scelta dal governo in carica, che abbiamo rispettato ma non condiviso".

"Rivale ma mai nemico: con queste parole in molti a sinistra abbiamo ricordato Silvio Berlusconi. Noi quella rivalità politica vogliamo rivendicarla e sarà quella che continueremo a esercitare nei confronti della destra italiana di oggi, che ha trovato fondamento nella lunga stagione politica berlusconiana e che tuttavia oggi appare molto distante da quell’idea di destra moderata e europeista che Berlusconi ha tentato di raccontare nella sua vicenda politica".