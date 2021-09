Berlusconi: Brunetta, 'buon compleanno presidente e grazie'

Roma, 29 set (Adnkronos) – "Auguri Presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme". Lo dice Renato Brunetta.

"Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante.

La tua guida resta vitale e fondamentale per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Sento, dal profondo del cuore, di doverti ringraziare per quanto hai fatto e per quanto farai ancora per il tuo Paese. Con tutta la stima e l'affetto, ti auguro un sereno compleanno. Il tuo Renato che ti vuole bene", aggiunge il ministro per la Pubblica amministrazione.