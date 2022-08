Nella sua pillola quotidiana in cui il leader di Forza Italia illustra il programma Silvio Berlusconi cala l’asso della lotta alla pressione fiscale

Silvio Berlusconi lo sa benissimo che ci sono temi a cui lui deve andare incontro e temi che devono venire incontro a lui, perciò in questi giorni di campagna elettorale per il voto politico del 25 settembre cala l’asso della lotta alla pressione fiscale.

Nel programma specifico con cui Forza Italia chiede la fiducia degli elettori il Cav vuole, tra le altre cose, tagliare le tasse sulla casa ed abolire l’Imu sugli immobili occupati.

Berlusconi e la lotta alla pressione fiscale

E Silvio Berlusconi si è occupato del tema nel corso della pillola di programma che pubblica tutti i giorni sui social. Il Cav aveva annunciato in questi giorni che la sua campagna elettorale sarebbe stata meno “fisica” di quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e che avrebbe fatto scialo di social e media.

Ha detto Berlusconi: “Con il nostro programma, ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare, a partire dall’eliminazione dell’Imu per gli immobili occupati o inagibili e ad introdurre una cedolare secca per tutti gli affitti”.

“Imposta unica al 2% per la prima casa”

E ancora, chiosando: “Per rilanciare il mercato immobiliare e consentire a tutti di acquistare una casa e anche per rilanciare l’edilizia, che è un settore trainante per la nostra economia, noi introdurremo anche una tassazione unica per l’acquisto della prima casa e cioè un’imposta di solo il 2%“.