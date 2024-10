Berlusconi: Calderone (Fi), 'in Sicilia prima associazione dedicata, già numerose adesioni'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Su iniziativa di un gruppo di professionisti, sostenitori e simpatizzanti di Forza Italia è nata pochi giorni fa, a Messina, la prima associazione della Sicilia intitolata a Silvio Berlusconi. La scelta deriva dalla volontà di sottolineare la vicinanza ai valori che il nostro Presidente e fondatore ha incarnato; l’obiettivo dell’associazione è avvicinare i cittadini vicini a questi ideali, incentivandone la partecipazione attiva. Le adesioni sono già arrivate numerose, e breve saranno organizzate diverse iniziative politiche. Il primo consiglio direttivo, scelto all'unanimità, è composto da Cinzia Coscia come presidente, Nunzio Rosso come vicepresidente e Carmelo Mobilia come segretario”. Così Tommaso Calderone, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.