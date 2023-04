Berlusconi: Calenda, 'da Schlein e Conte nessun augurio, un errore'

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Sono stato attaccato da tutta Forza Italia per una agitazione che non mi spiego, per qualcosa che non ho detto. A Berlusconi auguro tutto il meglio, pur essendo un avversario. Sono stato l'unico dell'opposizione a a fare gli auguri a Berlusconi, Schlein e Co...

Roma, 7 apr (Adnkronos) – "Sono stato attaccato da tutta Forza Italia per una agitazione che non mi spiego, per qualcosa che non ho detto. A Berlusconi auguro tutto il meglio, pur essendo un avversario. Sono stato l'unico dell'opposizione a a fare gli auguri a Berlusconi, Schlein e Conte non l'hanno fatto: un errore. Puoi essere avversario in tutto ma davanti alla malattia siamo tutti uguali". Lo ha detto Carlo Calenda a Tg1 Mattina parlando di Silvio Berlusconi.