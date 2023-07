Berlusconi: Cattaneo (Fi), 'in lettera Marina dolore e monito, basta persecuzioni'

Berlusconi: Cattaneo (Fi), 'in lettera Marina dolore e monito, basta per...

Berlusconi: Cattaneo (Fi), 'in lettera Marina dolore e monito, basta per...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "La lettera di Marina Berlusconi al Giornale trasmette un dolore e un monito potenti e pienamente motivati nei confronti di quella malsana combinazione mediatico-giudiziaria che continua a voler smontare l’essenza di un uomo, un padre, un imprenditore che purtroppo oggi non è più tra noi. Quando era in vita, teoremi giudiziari assurdi e senza alcun costrutto, sapientemente enfatizzati da certa stampa, hanno gettato fango sulle origini dell’impegno politico di Silvio Berlusconi. Oggi quegli stessi teoremi, quello stesso spirito persecutorio, vorrebbero svilirne la memoria e la grandezza della figura. Non ce la faranno, come non ce l’hanno fatta fino a ora. Ma quanto accade deve spingere tutti noi a raddoppiare gli sforzi per giungere a una vera riforma della giustizia che tuteli i cittadini, il loro onore, le loro famiglie”. Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.