Berlusconi: Commisso, 'punto di riferimento e modello vincente'

Firenze, 12 giu. - (Adnkronos) - “Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l’imprenditoria nazionale e internazionale. Da parte mi...

Firenze, 12 giu. – (Adnkronos) – “Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l’imprenditoria nazionale e internazionale. Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite condoglianze per il grave lutto”. Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso esprime così, con una nota sul sito ufficiale della società viola, il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.