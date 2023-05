Nella sua prima intervista dopo il ricovero, Berlusconi rilascia la sua prima intervista per ribadire la sua leadership in Forza Italia e la volontà di presidiare il Centro.

La prima intervista di Berlusconi dopo il ricovero

Dopo le dimissioni dall’Ospedale San Raffaele di Milano – presso il quale era ricoverato dal 5 aprile a causa delle complicanze dovute alla sua leucemia mielomonocitica cronica – Berlusconi aveva affidato a un messaggio, la sua gratitudine per l’affetto ricevuto dai suoi sostenitori, oltre che, ovviamente, da parte della famiglia e degli amici.

Dopo due giorni, il leader di Forza Italia, ha rilasciato la sua prima intervista , per fare il punto della situazione politica ma anche per descrivere il suo stato d’animo durante i 45 giorni di ricovero.

“Marta ha superato se stessa”

“E’ stata dura, ma sono stato circondato da professionalità e affetto” “Sto meglio. È stata dura – ha raccontato al Corriere della Sera -. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici. Marta (Fascina, NdR) ha superato se stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega. I miei figli, mio fratello, i miei amici mi sono stati anch’essi molto vicini, ogni giorno. Nei momenti difficili l’amore di una famiglia è davvero la cosa più importante”.

“Ora rinnovamento ma non rottamazione”

Dal punto di vista politico, Berlusconi ha affermato che tornerà alla guida di Forza Italia e del rinnovamento interno del partito “senza rottamare nessuno”. Con il principale obiettivo di “presidiare il Centro”: “Con il Partito Democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo, che è morto prima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza. Io continuerò naturalmente ad esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e di leader di Forza Italia”. Poi, una frase che sembra un invito al leader di Italia Viva dopo la rottura con Calenda: “Renzi? Dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento”.