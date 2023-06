Berlusconi: Doris (Mediolanum), 'perdiamo grande amico e imprenditore straordinario'

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – "Oggi perdiamo un grande amico di tutti noi della famiglia Doris e di tutta Banca Mediolanum". Così l'ad di Banca Mediolanum, Massimo Doris, commentando la morte di SIlvio Berlusconi.

"Ricordiamo con affetto l’imprenditore straordinario che ha creduto nel sogno di mio padre Ennio, il socio leale di sempre, sin dagli inizi gloriosi nel 1982 dell’allora Programma Italia -afferma Dorsi-. Ma oggi io avverto soprattutto il vuoto per la perdita anche di un grande amico personale, esempio unico nella storia italiana di imprenditorialità e leadership".

"Oggi piango e ricordo Silvio Berlusconi, amico sincero di una vita per me e per mio marito Ennio che, se fosse ancora qui, sarebbe addolorato come per la perdita di un fratello", aggiunge la vedova di Ennio Doris, Lina Tombolato. E conclude: "Sono triste e stringo forte Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi".