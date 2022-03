Berlusconi e Silvia Toffanin con i figli: il nuovo 'arrivato' è la gioia della famiglia.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono stati pizzicati dal settimanale Chi in vacanza con i figli. Raramente il rampollo e la conduttrice di Verissimo vengono beccati in compagnia dei pargoli, ma quando ciò avviene riscuotono grandi apprezzamenti.

Berlusconi e Silvia Toffanin beccati con i figli

Insieme da anni, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno due figli, ma non si sono ancora sposati. La conduttrice di Verissimo e il ‘capo’ di Mediaset non amano i riflettori e difficilmente fanno parlare di loro. Il settimanale Chi li ha beccati con i pargoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina in vacanza a Portofino. Grandi sorrisi, baci e abbracci: normale routine per la famiglia Berlusconi-Toffanin. Eppure, i fan accolgono sempre con gioia simili dimostrazioni di normalità.

La famiglia Berlusconi-Toffanin a Portofino

Con Pier Silvio, Silvia e i bambini c’è anche Peluche, il cane di Striscia la Notizia che la conduttrice ha regalato alla piccola Sofia Valentina. Quest’ultima, classe 2015, appare felice come non mai, ma anche il fratello Lorenzo Mattia, nato nel 2010, è contento di trascorrere del tempo con mamma, papà e il nuovo fratello ‘peloso’ arrivato in casa da poco. Negli scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini si vede Berlusconi che abbraccia la Toffanin mentre il primogenito è intento ad immortalarli.

In un’altra immagine, invece, la famiglia è seduta ad un tavolo in riva al mare, mentre la bimba sembra guardare in direzione dei paparazzi.

L’adozione di Peluche

Sul settimanale Chi si legge:

“Prima del commiato dal pubblico di Striscia la Notizia, Silvia ha chiesto solo una cosa: di poter portare con sé il cagnolino che l’amico Greggio le aveva fatto trovare come portafortuna sul bancone la sera dell’esordio: ‘Lo posso regalare ai miei bambini?’ ha chiesto. E quando Silvia è entrata in casa con Peluche (questo il nome dato al pupazzetto, ndr), la piccola Sofia Valentina aveva negli occhi la felicità: da quel momento non si è più separata da lui”.

Il debutto dietro al bancone di Striscia la Notizia resterà per sempre impresso nella mente di tutta la familia Toffanin-Berlusconi: Peluche ne è la prova.