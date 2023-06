Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha comunicato in via ufficiale di aver scelto Danila Subranni come responsabile della sua comunicazione.

Berlusconi (FI): “Danila Subranni è la nuova responsabile della mia comunicazione”

Danila Subranni è la nuova responsabile della comunicazione del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cavaliere tramite la diffusione di una nota ufficiale.

“Oggi ho ritenuto di nominare Danila Subranni quale responsabile della mia comunicazione”, ha detto. L’ex premier, poi, ha precisato che si tratta di una “professionista di valore, apprezzata e stimata da me e da tutti i parlamentari e dirigenti di Forza Italia con cui lei stessa collabora ormai da anni”.

“È anche la responsabile delle presente televisive di Forza Italia”

Il Cav, poi, ha continuato a tessere le lodi della sua nuova responsabile della comunicazione. “Chi ha avuto modo di conoscere e lavorare con Danila, ha saputo certamente apprezzarne la serietà, il rigore e la puntualità”, ha precisato.

Infine, ha ricordato e ha concluso con orgoglio: “Lei è anche la responsabile delle presenze televisive di Forza Italia negli spazi destinati al nostro partito, ruolo che esercita da tempo, su mia diretta indicazione. Rivolgo a Danila i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.