Berlusconi fiero del nuovo GF: "Meglio un punto di share in meno che..."

Intervistato dal Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto della situazione sul nuovo GF. Il reality più spiato d’Italia sta andando in onda da oltre due mesi, quindi può iniziare a tirare le somme. L’Ad Mediaset è consapevole che ha perso qualche punto di share, ma a suo dire le nuove regole sono servite per mandare in onda un programma di qualità.

Le dichiarazioni di Berlusconi sul nuovo GF

Berlusconi, parlando del nuovo GF, ha dichiarato:

“Sono convintissimo della nuova linea adottata. Stavamo rischiando di andare oltre. Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto“.

Pier Silvio è fiero di non vedere i concorrenti del GF scendere nella mera volgarità. Lo share è inferiore rispetto al passato? Pazienza, non è importante.

GF verso il prolungamento fino a marzo 2024?

Berlusconi non si è sbilanciato sul prolungamento del nuovo GF fino a marzo 2024. Eppure, sembra che il reality non chiuderà a dicembre 2023. Alfonso Signorini ha già annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti, per cui sembra impossibile che il programma possa chiedere i battenti entro l’anno. Secondo i beninformati, il prolungamento verrà annunciato nei prossimi giorni.