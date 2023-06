Berlusconi: Formigoni, 'mi onorò della sua amicizia, tra noi stima e simpatia reciproca'**

Milano, 12 giu. (Adnkronos) - La scomparsa di Silvio Berlusconi "è per me un dispiacere troppo grande. Di lui conservo tanti ricordi, dal momento che mi ha onorato della sua amicizia per lunghissimi anni. Tante volte ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo parlato di politica, evidente...

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – La scomparsa di Silvio Berlusconi "è per me un dispiacere troppo grande. Di lui conservo tanti ricordi, dal momento che mi ha onorato della sua amicizia per lunghissimi anni. Tante volte ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo parlato di politica, evidentemente, ma anche di tante altre cose perché avevamo un comune interesse politico e culturale". Questo il ricordo del presidente di Forza Italia, scomparso stamane a 86 anni, di Roberto Formigoni. L'ex presidente della Regione Lombardia, racconta all'Adnkronos alcuni dei momenti più intensi del rapporto di amicizia e di stima con il cav, un legame nato oltre 50 anni fa.

"Ricordo che ci conoscemmo nel 1971-72, quando io ero presidente del Movimento Popolare-dice Formigoni-; capitò una telefonata e risposi. "Pronto, sono Silvio Berlusconi, c'è Formigoni?". Io dissi: "Sono io". E lui: "Ahh Roberto, ma noi dobbiamo incontrarci, tu sei il leader dei giovani cattolici emergenti, io sono leader in un altro campo, un po' più vecchio di te, ma abbiamo qualche cosa in comune nel destino. Incontriamoci, parliamo". Così ci incontrammo in via Rovani (nella villa milanese dell'ex premier); l'incontro durò 2-3 ore, ci dicemmo un sacco di cose e nacque una simpatia reciproca. Lui allora non pensava neanche lontanamente alla politica attiva; io non mi ero ancora candidato, lo avrei fatto solo nel 1984 alle elezioni europee, ma avevamo davvero un comune interesse politico e culturale".

E "tant'è che insieme parlavamo molto di cultura. Poi gli feci conoscere l'istituto culturale che stavamo mettendo in piedi, l'Istra-Istituto di studi della transizione e lui volle che organizzassimo dei corsi culturali per i suoi principali responsabili, a cui partecipava lui stesso. Più tardi, alcuni anni dopo, finanziò il Meeting di Rimini. Ricordo che disse: 'Quest'anno non dovete preoccuparvi di cercare sponsorizzazioni, ci penso a tutto io perché apprezzo moltissimo questa manifestazione che non ha eguali in Europa, in cui per una settimana discutete di filosofia, di storia, di avvenimenti culturali. E così venne, partecipò e parlò anche dal palco".