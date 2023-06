Berlusconi: Galliani, 'lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato, grazie di tutto'

Berlusconi: Galliani, 'lascia un vuoto che non potrà mai essere c...

Berlusconi: Galliani, 'lascia un vuoto che non potrà mai essere c...

Monza, 12 giu. - (Adnkronos) - "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente". Così in una nota pubblicata sul sito ufficiale il Monza e l'ad Adriano Galliani piangono la scomparsa del patron del club brianzolo Silvio Berlusco...