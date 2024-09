Berlusconi: Gasparri, 'ricordo si rafforza in coscienza di tutti'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Grazie a Poste italiane per avere emesso oggi un bellissimo francobollo in ricordo del presidente Silvio Berlusconi, scegliendo la data della sua nascita, appunto, il 29 settembre. Ma grazie soprattutto al presidente Berlusconi, il cui ricordo si rafforza nella cos...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Grazie a Poste italiane per avere emesso oggi un bellissimo francobollo in ricordo del presidente Silvio Berlusconi, scegliendo la data della sua nascita, appunto, il 29 settembre. Ma grazie soprattutto al presidente Berlusconi, il cui ricordo si rafforza nella coscienza di tutti. Non solo in quella di chi, come noi, ha avuto l'onore e il privilegio di essergli accanto e di collaborare intensamente con una personalità irripetibile, ma anche nella consapevolezza di chi, casomai, lo aveva criticato nel passato e oggi ne apprezza le grandi doti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Ad esempio, in anni di conflitti e di tensioni internazionali drammatiche, che in queste ore si rafforzano, ricordiamo il lungimirante statista -prosegue l'esponente azzurro- che sapeva parlare con l'Est e con l'Ovest, con il Nord e con il Sud. Utilizzando anche i suoi modi diretti, spontanei, lo spirito del comunicatore e dell'imprenditore. Grazie a queste doti, oltre che per la visione complessiva dei rapporti internazionali, riuscì a mettere allo stesso tavolo il Presidente degli Stati Uniti Bush e il Presidente della Repubblica federativa russa Putin a Pratica di Mare. Riusciva a sedare le tensioni con il Nordafrica, dialogando con una personalità complessa come quella di Gheddafi. È riuscito ad essere apprezzato in Europa e in qualsiasi continente".

"Voglio oggi ricordare, tra i tanti, questo tratto di una personalità come quella di Berlusconi, dalla quale ogni giorno traiamo insegnamento, onorati di aver garantito continuità e nuovo protagonismo a Forza Italia, una delle sue principali realizzazioni, che va avanti e cresce nel suo nome”, conclude Gasparri.