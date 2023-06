Berlusconi: Gianni Letta in tribuna Camera**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Governo in Aula per la commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera, presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, Paolo Zangrillo titolare della Pa e il guardasigilli Carlo Nordio, tanti i sottosegretari ai banchi dell'esecutivo. In tribuna, com...