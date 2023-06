Home > Askanews > Berlusconi, Gianni Letta non risponde ai cronisti e va via Berlusconi, Gianni Letta non risponde ai cronisti e va via

Roma, 12 giu. (askanews) – Non risponde ai cronisti sale in automobile e va via l’ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta col volto visibilmente provato. Fedelissimo di Silvio Berlusconi, era stato più volte a trovarlo durante il suo ricovero in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Probabilmente è diretto a Milano per l’ultimo addio all’amico Silvio Berlusconi.

