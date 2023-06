Berlusconi: Granelli, ‘piazza Duomo ad accesso libero ma contingentato’

Milano, 13 giu. – (Adnkronos) – La zona di piazza Duomo, dove domani si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, potrebbe essere ad “accesso libero, tranne la parte di accesso delle autorità”. Questa la proposta fatta dal Comune di Milano e comunicata dall’assessore alla sicurezza Marco Granelli, al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. “Utilizzeremo tutti i meccanismi già sperimentati per i concerti, con le attenzioni e i contingentamenti e con accesso libero senza pass”, ha detto Granelli. Per quanto riguarda l’eventuale presenza di maxischermi nella piazza, l’assessore ha detto che “si sta lavorando su quello”. Non è ancora chiaro, invece, quale sarà l’impatto dei funerali di Stato sul trasporto pubblico. “Non è stato ancora definito, dipende dai sopralluoghi tecnici. Noi in genere siamo abituati a un meccanismo di governo della questura che man mano che la piazza si riempie, si prevede poi il salto della fermata della metropolitana”, ha fatto sapere Granelli.