Berlusconi: Gullit, 'per sempre grato per avermi fatto giocare nel Milan...

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Riposa in pace Mr. Berlusconi. Per sempre grato per l'opportunità che mi hai dato di giocare per il tuo iconico club". Così sui suoi profili social l'ex attaccante del Milan Ruud Gullit ricorda Silvio Berlusconi, scomparso oggi all...