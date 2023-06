Berlusconi, il ricordo di Alfonso Signorini: "Fu lui a volere la lunga durata del Gf Vip"

La scomparsa del Cavaliere, ha colpito un intero Paese. Anche il conduttore e direttore editoriale di Chi, Alfonso Signorini, durante un’intervista rilasciata davanti alle telecamere dello speciale del Tg5, ha raccontato alcuni aneddoti sul presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In particolare ha rivelato che fu sua l’idea prolungare il Grande Fratello Vip fino al mese di luglio: “Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio”,è quanto ha dichiarato.

Berlusconi, il ricordo di Alfonso Signorini

Dalle parole di Signorini traspare una grande gratitudine nei confronti del Cavaliere. Il legame andava oltre l’aspetto professionale:

“Sono una delle tante persone a cui lui ha cambiato la vita, mi ha dato tantissimo. Oggi vi dò un ricordo privato, uno che va al di là del suo ruolo imprenditoriale. Ho diviso con lui l’intimità della casa, della famiglia”.

Ha poi aggiunto: “A Salvini regalava le Madonne a me gli uomini nudi. Mi ha regalato un San Sebastiano tutto nudo. Enorme, trafitto ma tutto nudo. Mi schiacciò gli occhi e mi disse: “Se non ce l’hai tu il San Sebastiano nudo chi lo deve avere?.

“Mi dispiaceva rinunciare al posto di Publitalia”

Infine il conduttore è tornato indietro nel tempo alla prima volta in cui aveva incontrato Silvio Berlusconi. All’epoca aveva fatto un colloquio per lavorare in Publitalia: “Mandavo i miei cv ovunque potesse esserci una possibilità di impiego e nel frattempo mandavo le domande di supplenza nei licei delle città perché ero laureato in lettere classiche”. Non ultimo ha osservato: “In quell’occasione c’è stato il primo incontro, la cosa che mi colpì è che stringendomi la mano sapesse tutto di noi candidati”.