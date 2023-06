Berlusconi: in Duomo da Iene a Parietti, De Filippi in bianco come piaceva a Cav

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Alba Parietti e Iva Zanicchi, Lorella Cuccarini, la squadre della Iene al gran completo, Massimiliano Allegri, Arrigo Sacchi e Demetrio Albertini, Franco Baresi, Massimo Boldi, Lele Mora, Nunzia Di Girolamo, moglie del dem Francesco Boccia, ex parlamentare forzista ma ormai volto noto del piccolo schermo. E ancora, Maria De Filippi e Flavio Briatore, Enrico Mentana e Silvia Toffanin, celebre conduttrice ma anche compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per prendere parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Non passa inosservato il look rigorosamente bianco di De Filippi, probabilmente omaggio al fondatore di Forza Italia che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde.