Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele, la visita dei figli in ospedale

I figli di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, hanno fatto visita al padre in ospedale.

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano: stavolta, il leader di Forza Italia è stato indirizzato verso il reparto di terapia intensiva cardiochirurgia per una polmonite. Informati della situazione, parenti e figli del Cav si sono subito recati in ospedale. Tra i primi ad aver raggiunto la struttura sanitaria, il fratello dell’ex premier Paolo e i figli Marina, Barbara, Eleonora e Piersilvio. In serata, poi, è atteso anche l’arrivo di Luigi.