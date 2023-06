Berlusconi: Incocciati, ‘ci lascia un uomo che ha scritto pagine indelebili della Repubblica’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Purtroppo è una notizia che amareggia un po' tutti. A me ha colpito particolarmente, avevo un ottimo rapporto col presidente Berlusconi da tanti anni. Ricevuta la notizia mi ha riaperto una ferita che sanguina, perché ho perso anche mio papà”. Lo dice all’Adnkronos Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan e allenatore di calcio. “Ci lascia una persona, un uomo e un capo di governo che ha scritto pagine indelebili della storia della Repubblica. Dobbiamo solo ringraziare per quello che ha fatto, quanto è riuscito ad innovare. Grande politico e grande imprenditore, la sua storia la conosciamo tutti. Leggo notizie poco rappresentati per quello che è la tipologia d’uomo, bisogna riconoscere le sue straordinarie qualità”, conclude Incocciati.