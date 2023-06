Berlusconi: Incocciati, ‘su di lui tante cattiverie, sarebbe meglio silenzio e rispetto’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Sto leggendo tante cattiverie su Berlusconi, ma bisogna ricordare invece quello che ha fatto di buono. Sono dispiaciuto di leggere certe dichiarazioni di professionisti che non temono nulla, anche nei confronti della morte. Io sono un uomo sensibile e rispetto certi valori, credo che in questo momento sarebbe meglio far silenzio e lasciar parlare le persone che esprimono affetto”. Così Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan, all’Adnkronos. “Per me e la mia famiglia è stato un punto di riferimento. Spero che la famiglia abbia la forza per proseguire la strada tracciata di rispetto e benevolenza. Aveva un cuore grande, quando ti vengono riconosciuti questi valori si lascia sempre una scia di pensiero che deve essere seguita fino in fondo. Speriamo sia così anche per quel che riguarda Forza Italia -conclude Incocciati- devono ‘fare gruppo’ e continuare la strada tracciata dal presidente Berlusconi. Proveremo a trasmettere il suo pensiero il più a lungo possibile”.