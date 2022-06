Berlusconi incontra i Ferragnez al ristorante: la gag diventa virale sui social.

Silvio Berlusconi e i Ferragnez si sono incontrati casualmente in un ristorante di Milano. Il leader di Forza Italia, come sempre, non ha perso occasione per sganciare una delle sue battutine. Il video del momento, neanche a dirlo, è stato condiviso sui social ed è diventato virale.

Berlusconi e i Ferragnez al ristorante: la gag

Cosa hanno in comune Silvio Berlusconi e i Ferragnez? Assolutamente nulla, eppure la gag nata per caso in un ristorante di Milano ha entusiasmato i fan. Chiara Ferragni e Fedez erano a cena presso il Sophia Loren Restaurant della città meneghina e anche l’ex Premier era nel locale con la compagna Marta Fascina e alcuni amici. Quando l’imprenditrice e il rapper si sono resi conto della sua presenza sono andati a salutarlo.

E’ in questo momento che è andata in scena una gag esilarante in stile Silvio.

La battuta di Berlusconi piace ai fan

Quando i Ferragnez si sono avvicinati al tavolo, così come si coglie dal video del momento diventato virale sui social, Berlusconi ha esclamato:

“Più famoso di voi ci sono solo io“.

Una classica battuta alla Silvio, che ha comunque divertito i seguaci. Il leader di Forza Italia, ovviamente, non si è limitato a queste poche parole, ma si è lasciato andare ad una vera e propria sviolinata. Ha dichiarato:

“È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”.

Berlusconi: i complimenti per l’Ambrogino d’oro

Non è la prima volta che Berlusconi si complimenta con i Ferragnez. Quando il Comune di Milano li ha premiati con l’Ambrogino d’oro ha addirittura videochiamato Chiara. In quell’occasione, ha dichiarato:

“Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid”.