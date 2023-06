Berlusconi: L.Moratti, 'ricordo con orgoglio lavoro fatto assieme in anni di suo governo'

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Silvio Berlusconi. A lui mi legano tanti ricordi privati, grazie all’amicizia di mio marito con Silvio, e tanti ricordi di momenti pubblici, al servizio delle istituzioni del Paese". Lo scrive su Facebook Letizia Moratti.

"Ricordo la telefonata di quando mi è stata proposta la nomina a ministro dell’Istruzione nel suo governo -scrive l'ex sindaca di Milano- e ricordo con orgoglio il lavoro fatto assieme in quegli anni. Ma anche la campagna elettorale per la mia corsa a sindaco di Milano. Berlusconi è stato un geniale innovatore, un passo avanti a tutti come imprenditore, leader politico indiscusso, grande trascinatore. Ma anche una persona generosa e di una simpatia travolgente. Ha cambiato il mondo della televisione, dello sport con i suoi successi nel calcio con il Milan e recentemente con il Monza, e anche quello della comunicazione politica, inventandosi un partito dal nulla, quando nessuno ci credeva a parte lui, in grado di diventare per lungo tempo il principale partito italiano: la casa dei liberali, dei popolari, dei socialisti".

"Con il suo carisma e il contagioso entusiasmo, capace di rendere facile e possibile quello che agli altri appariva difficilissimo e praticamente impossibile, ha segnato un’epoca e il suo passaggio nella politica e nell’economia italiana rimarrà. Sono convinta -conclude Moratti- che il tempo gli renderà giustizia e anche i tanti detrattori, che in vita non gli hanno perdonato niente, ma questo è il destino dei personaggi che segnano la loro epoca, rivedranno i loro giudizi. Rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e le mie condoglianze sincere a tutta la famiglia e in particolare ai figli".