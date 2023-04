Berlusconi, la figlia Marina e il fratello Paolo di nuovo da lui

Milano, 6 apr. (askanews) – Dopo aver trascorso la mattinata al San Raffaele, la figlia Marina e il fratello Paolo di Silvio Berlusconi sono tornati poco dopo le 15 all’ospedale, entrando con le rispettive auto di servizio dall’ingresso di via Olgettina per stare accanto al Presidente di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva per una infezione polmonare. L’ex premier, secondo il bollettino medico, è affetto da forma di leucemia cronica.