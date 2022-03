Berlusconi, le “non-nozze” con Marta Fascina che hanno creato scalpore: menù, invitati e commenti

Le "non-nozze" di Berlusconi, un evento mondano che ha fatto discutere.

Silvio Berlusconi ne fa un’altra delle sue ed inventa le “non-nozze“. Il cavaliere, leader di Forza italia, ha deciso di “sposare” Marta Fascina con una cerimonia all’americana. Nel nostro Paese, questo “matrimonio” non ha valore giuridico. Tanti gli invitati e menù stellato.

Non sono mancati commenti negativi da parte di alcuni politici e parenti stretti.

Le “non nozze” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

La cerimonia si è tenuta oggi, 19 marzo 2022, a villa Gernetto, la residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest. Gli “sposi” sono Silvio Berlusconi, 85 anni, e Marta Fascina, 32 anni. I primi ad opporsi ad un vero matrimonio sono stati i figli del cavalieri in quanto hanno visto nelle nozze un problema legato all’eredità di papà Silvio.

Stiamo parlando infatti di un impero di circa 6 miliardi di euro.

Il menù

Il menù del matrimonio è letteralmente stellato, in quanto è stato preparato dal celebre ristorante del Bergamasco “Da Vittorio“. L’antipasto prevede Mondeghili di vitello al limone. I primi piatti sono gnocchetti di ricotta e patate allo zafferanno e paccheri “alla Vittorio”. Come secondi tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote aromatizzata alla cannella.

Per concludere un trionfo di dolci.

Gli invitati

Tra gli invitati alle “non nozze” vi sono parenti e amici stretti del cavaliere. Non mancheranno all’evento Gianni Letta con la moglie, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello dell’Utri con la moglie, il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo, Vittorio Sgarbi, Antonio Tajani a Anna Maria Bernini. Tra gli invitati vi è anche Licia Ronzulli, che ha avuto l’onore di garantire lo scambio delle fedi nonostante il “matrimonio” non sia ufficiale.

Grande escluso, ma non per volontà dello “sposo” è il figlio Pier Silvio Berlusconi. La versione ufficiale che ha fornito Berlusconi Jr. è di non voler partecipare ad eventi affollati a causa del Covid-19. Voci indescrete dicono invece che Pier Silvio è contrario anche ad un “non matrimonio” del padre.

Forti polemiche sono arrivate da parte del mondo della politica italiana. Alle “non nozze” di Berlusconi non parteciperanno parecchi politici ed alcuni di essi hanno detto di essere profondamente delusi dal non essere stati invitati a questo evento mondano. Al contrario, tanti altri hanno affermato che sono felici di non aver preso parte e di non essere stati considerati dal cavaliere. Il motivo? Ovviamente il conflitto in corso in Ucraina. Non solo i politici, ma tante altre persone hanno trovato fuori luogo e inopportuna la decisione di Berlusconi di celebrare questo finto matrimonio in un periodo del genere. Il leader di Forza Italia è stato accusato anche di non aver fatto commenti in merito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e di non aver preso posizione nei confronti di Vladimir Putin. Ciò che si sa è che il cavaliere è molto amico di Putin e spesso, il presidente della Federazione Russa è stato anche nella villa in cui oggi si terrà il ricevimento.