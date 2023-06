Berlusconi: Meloni, 'apprenderne morte è stato pesante, non me lo aspettavo'

Berlusconi: Meloni, 'apprenderne morte è stato pesante, non me lo...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "E' stato pesante, non me lo aspettavo, lo avevo sentito sabato pomeriggio e avevamo parlato parecchio, io e lui in questo periodo parlavamo soprattutto di politica internazionale -io penso che sul piano della politica internazionale Berlusconi sia stato il migliore presidente che l'Italia abbia avuto, dunque mi interessava molto il suo punto di vista. Era alla vigilia del mio viaggio in Tunisia, era affaticato ma determinato, ci eravamo detti che dovevamo vederci, che avavamo molto da discutere, quindi lo avevo trovato bene". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.