Berlusconi: Meloni, 'avanti con responsabilità, non sarà facile senza 'collante' Cav'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Io sono molto fiera del fatto che Berlusconi abbia visto un altro governo di centro-destra, che abbia contribuito a quel governo di centrodestra. Anche quella è stata una delle sue tante grandi eredità e, chiaramente, per noi oggi questa è una responsabilità in più e non è facile perché bene o male lui, oltre a essere il collante, era anche quello che tra noi aveva più esperienza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un passaggio della lunga intervista, realizzata dal direttore Tg5 Clemente Mimun, che andrà in onda a partire dal tg delle 20 e poi nel successivo speciale del tg5 su canale 5.