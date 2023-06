Berlusconi: Meloni già stasera ad Arcore**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni dovrebbe partire già questo pomeriggio, attorno alle 18, per Milano, dove domani prenderà parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Già stasera come da attese, riferiscono diverse fonti, la presidente del Consiglio dov...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni dovrebbe partire già questo pomeriggio, attorno alle 18, per Milano, dove domani prenderà parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Già stasera come da attese, riferiscono diverse fonti, la presidente del Consiglio dovrebbe recarsi ad Arcore, per una visita alla camera ardente del Cavaliere e leader di Forza Italia, scomparso ieri all'età di 86 anni.