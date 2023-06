Berlusconi: Meloni, 'in ospedale sofferente ma combattivo, confortata da visita'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Sono stata a trovarlo in ospedale, quando era al San Raffaele. Lo confesso, lo avevo visto sofferente, poi, nel vedermi, si era alzato, si era messo a tavola a fare i suoi schemi e guardava molto lontano, quando sono uscita mi sono detta 'sta bene'. Cioè sicuramente era provato fisicamente, era normale, ma non si era dato per vinto ed è quel che per me contava. Alla fine Berlusconi: lui era un grandissimo combattente, e tu sapevi che finché combatteva ne sarebbe venuto fuori". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.