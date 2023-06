Berlusconi: Meloni, 'per onorarlo avanti con riforma istituzionale, fisco e taglio tasse'

Berlusconi: Meloni, 'per onorarlo avanti con riforma istituzionale, fisc...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Cosa fare per onorare la memoria di Silvio Berlusconi? "La riforma costituzionale, la delega fiscale, abbassare le tasse sul lavoro -tutti progetti che abbiamo condiviso con Berlusconi- e ridare dignità all'Italia a livello internazionale, perché Berlusconi era, sulla politica estera, l'uomo che sapeva difendere l'interessa nazionale e credo che questo sia stato uno dei grandi assenti, dopo Berlusconi, nelle politiche di questa nazione. Per questo, mi faceva particolarmente piacere che lui apprezzasse il piano internazionale nostro". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.