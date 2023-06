Berlusconi: Meloni posta video Cav 'siete poveri comunisti', 'a odio risponderebbe con sorriso'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così". Lo scrive su Instagram la premier Giorgia Meloni, postando il video ...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così". Lo scrive su Instagram la premier Giorgia Meloni, postando il video di uno storico comizio del 2009 di Silvio Berlusconi a Cinisello Balsamo, in cui il Cavaliere apostrofò dei contestatori con un 'siete solo dei poveri comunisti', burlandosi delle contestazioni.