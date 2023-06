Berlusconi: Moggi, 'ha fatto grandi cose per l'Italia e per il calcio, mi voleva al Milan'**

**Berlusconi: Moggi, 'ha fatto grandi cose per l'Italia e per il ca...

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale, tra noi c'era stima reciproca". Così l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, ricorda all'Adnkronos Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni. "Ha fatto grandi cose per l'Italia quando è stato Presidente del Consiglio e anche nel mondo del calcio, in particolare con il Milan e poi con il Monza portato dalla C alla A in pochissimo tempo", aggiunge Moggi.