Berlusconi: Mulè (Fi), 'ricordo il tuo compleanno come se fossi qui'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Ciao presidente, voglio ricordare il tuo compleanno come se fossi ancora qui. Perché le tue idee sono vive e le tue battaglie continuano". Lo scrive sui suoi profili social il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel giorno della nascita di Silvio Berlusconi.

Il deputato 'forzista' pubblica anche una foto del post che fece nel 2021 per augurare buon compleanno al leader 'azzurro' con una foto che li ritrae insieme e che recita: "Ottantacinque anni di impegno per l'Italia e gli italiani. Ottantacinque anni di vittorie, traguardi, successi, battaglie e fatiche, ma sempre a testa alta, sempre in nome di una verità che passo dopo passo fa breccia nella storia e riconosce il valore delle tue azioni. Buon compleanno presidente Silvio Berlusconi, sei baluardo di libertà e democrazia, antidoto al giustizialismo, al populismo e ad ogni forma di estremismo. C'è un solo presidente. Solo uno", conclude Mulè.