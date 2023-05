Berlusconi nel video parla della carestia provocata dai comunisti

Roma, 6 mag. (askanews) – “Loro, in maggioranza, non hanno mai lavorato, hanno fatto solo politica, hanno parlato, parlato, parlato e soprattutto sparlato. Se chiedete a un parlamentare di sinistra cos’è il comunismo, quali sono i valori del comunismo, molti di loro non lo sanno o non lo vogliono dire. Non sanno dirti – o non vogliono dirti – che il comunismo dalla sua origine considera lo Stato superiore a tutto, ritengono che lo Stato debba decidere su tutto; e non tutti vogliono ammettere neppure che il Comunismo negli anni di Stalin e di Mao tolse ai contadini la proprietà dei loro campi lasciando morire di fame in Cina ma anche in Ucraina e in Russia più di 80 milioni di persone. Solo in Ucraina la carestia provocata artificialmente dai comunisti determinò almeno 5 milioni di morti”: lo ha detto Silvio Berlusconi, in un passaggio del videomessaggio inviato alla convention di Forza Italia.